Comicità musica incontri e teatro | è il cartellone estivo di Numana

Numana si appresta a vivere un’estate ricca di eventi con spettacoli di comicità, musica, incontri e rappresentazioni teatrali. Il cartellone estivo prevede numerosi appuntamenti che vedranno la partecipazione di personaggi noti nel panorama nazionale, tra giornalisti, artisti e comici. La città si conferma come una meta privilegiata per l’organizzazione di eventi culturali e di intrattenimento, con un programma che si susseguirà durante tutta la stagione.

Numana si prepara a vivere un’estate 2026 ricca di appuntamenti, confermandosi palcoscenico privilegiato per ospitare protagonisti del panorama nazionale tra giornalismo, televisione e comicità, affiancando grandi nomi a un calendario continuo di appuntamenti. L’inaugurazione ufficiale è in programma il 13 giugno in piazza del Santuario con "Italian show – le più belle canzoni italiane", uno spettacolo musicale con la band di Paolo Petrini che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra i grandi successi della musica italiana. Il 20 giugno, a Marcelli, piazza Miramare e la via Litoranea si animeranno con "Numanavana", una serata dal ritmo coinvolgente tra balli, gruppi musicali latini, dj e animazione cubana.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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