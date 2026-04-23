Sagre musica teatro feste ed eventi all' aria aperta | tutti gli appuntamenti dell' ultimo weekend di aprile

L'ultimo fine settimana di aprile si presenta ricco di iniziative nel territorio del Chietino, con diverse sagre, spettacoli teatrali, concerti e feste all'aperto. Venerdì si svolgono le celebrazioni ufficiali per la Festa della Liberazione, mentre nel weekend sono programmati eventi dedicati a tutte le età, tra spettacoli musicali e manifestazioni tradizionali. Le attività si svolgono in diverse località, coinvolgendo cittadini e visitatori.

Ultimo fine settimana di aprile, con la festa della Liberazione nel mezzo e sono numerose le proposte nel Chietino, tra le celebrazioni ufficiali per l'importante ricorrenza che cade sabato, e gli eventi destinati a grandi e piccoli. Per consultarli tutti, si può cliccare sulla sezione Cosa fare.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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