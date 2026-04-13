Nel quartiere di Valdellora a La Spezia, la gestione dei parcheggi ha generato tensioni tra residenti e amministrazione comunale. Una proposta presentata dai residenti per risolvere le problematiche di sosta non ha ricevuto risposte ufficiali da più di due mesi. La questione ha acceso un dibattito pubblico che coinvolge diverse parti della comunità locale.

La gestione della sosta nel quartiere di Valdellora a La Spezia è al centro di un acceso dibattito e sociale, dopo che una proposta progettuale avanzata dai residenti è rimasta senza riscontri ufficiali per oltre due mesi. Il consigliere comunale Montefiori ha deciso di intervenire formalmente attraverso un’interrogazione, sollecitando il sindaco Peracchini e l’amministrazione locale a rispondere alle istanze del Laboratorio Quartiere Valdellora, un gruppo che ha raccolto cento firme per risolvere il problema della carenza di parcheggi. La pressione urbanistica e la proposta dei residenti. Il tessuto urbano che collega il centro della città con la zona di Valdellora ha generato nel tempo una costante pressione sulla viabilità locale, trasformando di fatto il quartiere in un’area di sosta serve il nucleo centrale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valdellora, parcheggi in crisi: la sfida dei residenti al Comune

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