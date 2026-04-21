Carabinieri Mazzotta promosso Tenente Colonnello

Il carabiniere alla guida della compagnia di Castellaneta ha ricevuto la promozione a Tenente Colonnello. La notizia è stata diffusa dal giornale locale, che ha confermato il nuovo grado dell’ufficiale. Mazzotta, che ricopre questa posizione da tempo, ha visto riconosciuto ufficialmente il suo ruolo con questa promozione. La notizia è stata confermata attraverso una comunicazione ufficiale delle forze dell’ordine.

Tarantini Time Quotidiano Nuovo grado per Fausto Mazzotta, alla guida della Compagnia Carabinieri di Castellaneta, promosso Tenente Colonnello. Cinquantuno anni, originario della provincia di Lecce e laureato in Economia e Commercio, è entrato nell’Arma nel 1998. Nel corso della carriera ha ricoperto incarichi in diversi reparti, tra cui il comando della Compagnia di Acerenza e della Tenenza di Pagani. Attualmente dirige la Compagnia di Castellaneta, con competenza su numerosi comuni dell’area tarantina, compresa la fascia costiera. Il decreto di promozione è stato consegnato nel corso di una cerimonia nella caserma “Ugo De Carolis”, sede del Comando provinciale Carabinieri di Taranto, alla presenza del colonnello Antonio Marinucci.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Carabinieri, Mazzotta promosso Tenente Colonnello Notizie correlate Promossi al grado di Tenente Colonnello i due comandanti delle compagnie carabinieri di Osimo e FabrianoANCONA - Nel corso di una cerimonia tenutasi presso la caserma “Giacomo Burocchi”, sede del comando legione carabinieri “Marche”, il comandante della... Cambio della guardia al comando provinciale di Torino dei carabinieri: il tenente colonnello Diego Berlingieri nuovo comandante del reparto operativoCambio della guardia al reparto operativo del comando provinciale di Torino dei carabinieri.