Svizzera musica tra le pareti azzurre del ghiacciaio che arretra di 50 metri l’anno | il video del concerto è virale

Un concerto si è svolto all’interno di una grotta nel cuore di un ghiacciaio alpino, le pareti, di un azzurro intenso, riflettono la luce creando un’atmosfera unica. Il ghiacciaio, che si sta ritirando di circa 50 metri ogni anno, ha fatto da sfondo a questa esibizione, resa visibile attraverso un video che in breve tempo è diventato virale. La scena combina musica e natura in un’immagine suggestiva e inaspettata.

Una grotta scavata nel cuore pulsante di un ghiacciaio alpino, pareti che rifrangono la luce in mille sfumature di azzurro, un silenzio antico rotto solo dal gocciolio impercettibile del disgelo. Una voce che si leva in quel teatro effimero, una melodia che risuona tra stalattiti di ghiaccio destinate a non vedere un’altra estate. Non è fantascienza, né un set cinematografico: è quanto accaduto a fine marzo nel cuore delle Alpi svizzere, quando la cantautrice To Athena ha trasformato una performance musicale in un grido d’allarme sulla crisi climatica. Il palcoscenico scelto per questa esibizione straordinaria è il ghiacciaio del Morteratsch, situato nei pressi di Pontresina, nel cantone dei Grigioni.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Svizzera, musica tra le pareti azzurre del ghiacciaio che arretra di 50 metri l’anno: il video del concerto è virale Leggi anche: Rimane incastrata con il braccio tra le porte del tram e viene trascinata per 50 metri Milano-Cortina, le Azzurre del curling cedono alla Svizzera al debuttoParte male il torneo di Stefania Constantini e compagne, battute 7-4 dalla Svizzera, una delle favorite alla medaglia d’oro. #Undipintoalgiorno Leiko Tar (artista giapponese/svizzera, nata nel 1951)"Riflessioni del passato", 2024. Tecnica mista, olio e acrilico. Buona giornata - facebook.com facebook Gianluigi Aponte ha trasferito la proprietà di Msc, la più grande compagnia di navigazione al mondo, ai figli Diego e Alexa. Poco si sa delle finanze dell’azienda, che ha sede in Svizzera, dove risiede anche la famiglia Aponte x.com