Flauto magico-favola in musica | a Montella il gran concerto delle scuole irpine per il progetto Orchestra Verticale

Lunedì 18 maggio alle 19.30 in piazza degli Irpini a Montella si svolge il concerto intitolato “Flauto magico-favola in musica”, organizzato dalle scuole della provincia di Avellino nell’ambito del progetto Orchestra Verticale. L’evento riunisce studenti e insegnanti coinvolti nelle attività musicali scolastiche, con l’obiettivo di presentare un programma musicale ispirato alla celebre opera di Mozart. La serata si svolge all’aperto, offrendo un’occasione per ascoltare le esibizioni degli allievi e delle rispettive formazioni.

Lunedì 18 maggio alle ore 19.30, in piazza degli Irpini a Montella, si tiene il concerto “Flauto magico-favola in musica” di W.A. Mozart. Protagonisti saranno il liceo musicale Rinaldo D’Aquino e l’I.C. Tasso di BisacciaAndretta, voce narrante di Enzo Marangelo, testi a cura di Maria Rossetti e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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