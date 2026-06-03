Il Circolo della Manovella omaggia il pilota Piero Taruffi e la Via Appia

Notizia in breve

Dal 4 al 9 giugno, una serie di eventi si svolgeranno lungo la Via Appia, coinvolgendo il Circolo della Manovella, l'Automotoclub Storico Italiano, il Circolo e il Museo Giannini di Latina. La manifestazione rende omaggio al pilota Piero Taruffi e valorizza il patrimonio culturale e storico del territorio. L'iniziativa include incontri, mostre e attività legate alla memoria storica dell'automobilismo e alla strada antica.