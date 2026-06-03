Il Circolo della Manovella omaggia il pilota Piero Taruffi e la Via Appia
Dal 4 al 9 giugno, una serie di eventi si svolgeranno lungo la Via Appia, coinvolgendo il Circolo della Manovella, l'Automotoclub Storico Italiano, il Circolo e il Museo Giannini di Latina. La manifestazione rende omaggio al pilota Piero Taruffi e valorizza il patrimonio culturale e storico del territorio. L'iniziativa include incontri, mostre e attività legate alla memoria storica dell'automobilismo e alla strada antica.
Si terranno dal 4 al 9 giugno una serie di eventi che uniscono cultura, memoria storica e valorizzazione del territorio organizzati dalla federazione del Circolo Pontino della Manovella all'Automotoclub Storico Italiano (ASI), il Circolo e il Museo Giannini di Latina (MUG), con il contributo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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Il Circolo Pontino della Manovella, in occasione del trentesimo anno della federazione ad ASI, facebook