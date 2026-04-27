HONDA DAY! Sabato 13 giugno 2026 all' Autodromo di Vallelunga Piero Taruffi una giornata imperdibile per tutti gli appassionati non solo di Honda

Sabato 13 giugno 2026 si svolgerà all’Autodromo di Vallelunga “Piero Taruffi” l’Honda Day, un evento dedicato agli appassionati di motori e di Honda. Le iscrizioni sono già aperte e prevedono la possibilità di partecipare a turni di pista, offrendo ai partecipanti l’opportunità di guidare in un circuito noto per le sue caratteristiche tecniche. La giornata si rivolge a tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza di guida in pista.

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per girare in pista a Vallelunga in occasione dell’Honda Day 2026, in programma sabato 13 giugno presso l’Autodromo di Vallelunga “Piero Taruffi”.Gli Hondisti che si iscriveranno seguendo le istruzioni presenti nella sezione Honda Day su Honda.it potranno.🔗 Leggi su Romatoday.it

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