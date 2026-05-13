Il Moto Club Livorno omaggia il pilota Pier Luigi Conforti | la cerimonia all' agriturismo 4 Lune

Il Moto Club Livorno ha organizzato una cerimonia presso l'agriturismo 4 Lune per rendere omaggio a Pier Luigi Conforti, pilota di lunga esperienza nato nella città. La manifestazione si è svolta in un clima di rispetto e riconoscenza, coinvolgendo membri del club e appassionati locali. La cerimonia ha celebrato il percorso e i risultati raggiunti dal pilota nel corso della sua carriera nel mondo delle motociclette.

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Il Moto Club Livorno organizza una cerimonia per omaggiare la carriera di Pier Luigi Conforti, pilota livornese più titolato nello sport motociclistico cittadino. All'evento, che si svolgerà venerdì 15 maggio all'agriturismo 4 Lune, saranno presenti l'assessore Rocco Garufo, Conforti sarà.🔗 Leggi su Livornotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pier Luigi Galassi: il vuoto che ha scosso la giustiziaLa scomparsa di Pier Luigi Galassi ha scosso il mondo della giustizia umbra, lasciando un vuoto che va oltre la semplice perdita umana. Referendum Giustizia: il 2 marzo incontro con Pier Luigi BersaniL'ex segretario del PD salirà sul palco dopo i saluti di Lisa Gattini, segretaria generale Cgil Parma, l'introduzione di Valentina Anelli, segretaria... Argomenti più discussi: Il Moto Club celebra la carriera di Pier Luigi Conforti; Omaggio a Conforti campione delle due ruote; Due ruote, il Moto Club Estense festeggia ‘100 anni di storia del motociclismo a Ferrara’; Vela, a Livorno edizione da record della Settimana Velica Internazionale. Il Moto Club Livorno ricorda Luigi Conforti x.com Il Moto Club Livorno ricorda Luigi ConfortiIl Moto Club Livorno, su suggerimento e in collaborazione con la dottssa Pia Vincenti ,che tanta parte ha avuto nell’ottobre scorso ,affinché un’area-giardino in piazza Damiano Chiesa venisse intitola ... livornopress.it