Il Circo Stabile di Bucarest aprirà il Salieri Circus Award 2026 | L’Ouverture è l’identità stessa del festival
Il Circo Stabile di Bucarest aprirà le serate del Salieri Circus Award 2026, che si terrà dal 24 al 28 settembre al Teatro Salieri di Legnago. La compagnia sarà protagonista dell’Ouverture, considerata l’essenza stessa del festival. La sesta edizione del festival internazionale si focalizza sul circo contemporaneo e sul teatro musicale. La serata di apertura vedrà quindi il debutto della compagnia romena nel ruolo di ospite d’onore.
Sarà il Circo Stabile di Bucarest ad aprire le serate del Salieri Circus Award 2026. La sesta edizione del festival internazionale dedicato al circo contemporaneo e al teatro musicale, in programma dal 24 al 28 settembre al Teatro Salieri di Legnago, affiderà infatti l’Ouverture alla compagnia. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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