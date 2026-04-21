L' Italian Niuman Circus a Ponso con gli artisti del Circo Cesare Togni
Dal 24 al 26 aprile, Ponso ospiterà l'Italian Niuman Circus, che allestirà il suo tendone in via dell’Industria. La compagnia porterà uno spettacolo che combina elementi di magia, numeri di adrenalina e momenti di intrattenimento per tutte le età. L’evento si svolgerà nel centro della città, offrendo un’occasione per vivere un’esperienza circense a pochi passi da casa.
Dal 24 al 26 aprile il grande spettacolo del circo arriva a Ponso, dove l’Italian Niuman Circus monterà il suo chapiteau in via dell’Industria portando in città un nuovo show ricco di magia, adrenalina e divertimento per tutta la famiglia. Grande novità di questa tappa è la partecipazione degli.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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