Il Cinema in piazza la retrospettiva dedicata a Elio Petri a San Cosimato

Mercoledì 3 giugno si è aperta la retrospettiva dedicata a Elio Petri durante l'edizione 2024 de Il Cinema in Piazza a San Cosimato. La manifestazione ha previsto due eventi in piazza, con proiezioni e incontri dedicati al regista italiano. La rassegna proseguirà nei giorni successivi con ulteriori appuntamenti.

Entra nel vivo la nuova edizione de Il Cinema in Piazza. Mercoledì 3 giugno doppio appuntamento in piazza San Cosimato con l'apertura della retrospettiva dedicata a Elio Petri.Il film ad essere proiettato alle 21 sarà “La decima vittima” (1965), uno dei film più visionari e sorprendenti del. 🔗 Leggi su Romatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tra i buoni motivi per esserci, la retrospettiva dedicata a Louise Weard, l’omaggio a Carlo Cecchi e il ritorno di Kamal AljafariTra le attrazioni del Sicilia Queer Filmfest, in programma dal 25 al 31 maggio, ci sono la retrospettiva dedicata a Louise Weard, l'omaggio a Carlo...

Alessandro Haber, Elio Petri e Mario De Felice, chi sono gli ex compagni e amori di Giuliana De SioNegli anni Settanta, Giuliana De Sio aveva una relazione con il regista Elio Petri, conosciuto sul set del film Mani Sporche.

Temi più discussi: IL CINEMA IN PIAZZA 2026; Cinema in Piazza: 3 spazi, 95 film e incontri con grandi autori. Il programma completo; A maggio torna Il Cinema in Piazza; Piazza San Cosimato (28 Maggio – 12 Luglio) | Arene di Roma 2026.

Pensi di essere erudita con sta lista ma vatti a vedere un paio di film italiani che alcuni titoli che hai messo qui sono inmbarazzanti. Rossellini, Elio Petri, Ettore Scola, Monicelli, Antonioni,Leone (ne cito alcuni) hanno dato al cinema più di certa roba che hai ins x.com

La classe operaia va in Paradiso (in un telaio meccanizzato): LANCER e il cinema politico italiano reddit

Il Cinema in Piazza 2026: un'edizione che attraversa presente e passato (oltre l'algoritmo)L'inaugurazione parte forte, Bellocchio presenta Portobello accompagnato da una moderatrice d'eccezione: M¥SS KETA. Mica male come inizio della dodicesima edizione del Cinema in Piazza che torna a occ ... movieplayer.it

Il Cinema in Piazza Roma 2026: programma completo, film e ospiti imperdibiliScopri il programma completo de Il Cinema in Piazza Roma 2026. Date, arene gratuite e ospiti, da Oliver Stone a Thom Yorke e Luca Marinelli ... newscinema.it