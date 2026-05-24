Tra i buoni motivi per esserci la retrospettiva dedicata a Louise Weard l’omaggio a Carlo Cecchi e il ritorno di Kamal Aljafari

Notizia in breve

Tra le attrazioni del Sicilia Queer Filmfest, in programma dal 25 al 31 maggio, ci sono la retrospettiva dedicata a Louise Weard, l'omaggio a Carlo Cecchi e il ritorno di Kamal Aljafari. La manifestazione, alla sua sedicesima edizione, presenta queste anteprime e celebrazioni tra le principali motivazioni per visitare Palermo in quei giorni. Sono almeno tre gli appuntamenti centrali, anche se la rassegna offre molte altre proposte.