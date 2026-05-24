Tra i buoni motivi per esserci la retrospettiva dedicata a Louise Weard l’omaggio a Carlo Cecchi e il ritorno di Kamal Aljafari

Da iodonna.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra le attrazioni del Sicilia Queer Filmfest, in programma dal 25 al 31 maggio, ci sono la retrospettiva dedicata a Louise Weard, l'omaggio a Carlo Cecchi e il ritorno di Kamal Aljafari. La manifestazione, alla sua sedicesima edizione, presenta queste anteprime e celebrazioni tra le principali motivazioni per visitare Palermo in quei giorni. Sono almeno tre gli appuntamenti centrali, anche se la rassegna offre molte altre proposte.

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A lmeno tre buone ragioni (ma sono di più) per partire per Palermo nei giorni in cui si tiene il Sicilia Queer Filmfest (25-31 maggio) giunto alla 16esima edizione. La retrospettiva dedicata alla regista transgender canadese Louise Weard. Cannes 2026, a Julianne Moore il premio per la valorizzazione delle donne nel cinema X Leggi anche › Tra i 10 mercati più belli del mondo, ce ne è anche uno italiano: il più antico di Palermo L’omaggio a Carlo Cecchi con la proiezione di Shakespeare a Palermo di Francesca Comencini, presente al festival insieme all’interprete Iaia Forte. Il ritorno a Palermo del regista e artista palestinese Kamal Aljafari per presentare i suoi due ultimi lavori e tenere una masterclass. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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