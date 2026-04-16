Negli anni Settanta, Giuliana De Sio aveva una relazione con il regista Elio Petri, conosciuto sul set del film Mani Sporche. Tra gli ex compagni e amori dell’attrice figurano anche Alessandro Haber e Mario De Felice, entrambi noti nel mondo del cinema e del teatro. La De Sio ha avuto un legame sentimentale con Petri durante quel periodo, mentre i dettagli delle sue relazioni con Haber e De Felice non sono stati specificati.

Negli Settanta una giovanissima Giuliana De Sio viveva una relazione con il regista Elio Petri conosciuti sul set del film Mani Sporche. Sulla relazione con il cineasta romano aveva raccontato a Verissimo: “ Era amore, un amore un po’ disperato perché lui era un uomo speciale, che aveva una testa pazzesca e un cuore pazzesco. Era molto colto e spiritoso, probabilmente tutto ciò che una donna può desiderare in quanto a contenuti. Una parte di quello che sono lo devo a lui ..Si è ammalato ed è andato via in tre mesi. Sono stata vicino a lui solo alla fine, perché lui era sposato e intervenne anche tutta la famiglia, quindi venni tenuta lontana.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Alessandro Haber, Elio Petri e Mario De Felice, chi sono gli ex compagni e amori di Giuliana De Sio

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