Pensavamo che un regista che ha girato Il cielo sopra Berlino fosse intoccabile come artista. E invece. E invece l'attrice Nastassja Kinski - che oggi ha 65 anni ed è sparita da un po' dai riflettori, ma questo non c'entra nulla - ha attaccato Wim Wenders ("Ma alla fine ci sei arrivata anche tu, Nastassja?". "Yes, #MeToo!") perché nel film Falso Movimento del 1975 lei, che all'epoca aveva 13 anni, appare con addosso solo gli slip mentre un uomo seminudo la schiaffeggia. "Era il mio primo film e lui non mi ha protetto: deve cancellare quella scena", ha detto la Kinski. Che poi con Wenders lavorò anche in Paris Texas e in Così lontano così vicino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il cielo sopra Nastassja

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