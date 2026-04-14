Ieri in Campania sono arrivate diverse notizie, tra cui la decisione del Partito Democratico di Avellino di non scegliere immediatamente il candidato sindaco, rinviando la riunione della direzione provinciale di almeno 48 ore. A Benevento, il cielo sopra lo stadio Vigorito si è colorato di giallorosso, creando un’atmosfera particolare prima dell’incontro. Questi eventi sono stati tra i principali fatti della giornata nella regione.

Tempo di lettura: 3 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, lunedì 13 aprile 2026. Avellino – La Decisione del Pd di Avellino di “non decidere” sulla scelta del candidato sindaco e rinviare la direzione provinciale di almeno 48 ore, ha scatenato un effetto a catena. L’ennesimo e il più pericoloso di tutti perchè il tempo sembra davvero scaduto. Lo dice a chiare lettere Francesco Todisco, e lo ribadisce il M5S che già aveva lanciato un ultimatum al campo largo per voce del parlamentare Michele Gubitosa. ( LEGGI QUI ) Benevento – Dulcis in fundo per la Strega che vede dissolversi l’imbattibilità casalinga per colpa di una Cavese cinica e fortunata, ma è il post gara quello che tocca il cuore dei tifosi del Vigorito con la Coppa per la vittoria del campionato passata prima dalle mani di Vigorito e poi in quelle di Maita.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ieri in Campania: Benevento, il cielo è giallorosso sopra il Vigorito

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13/4/26. Taglio di Po. Domenica speciale ieri per iniziativa dell'associazione di volontariato"Foglie vive" con l'evento"Dove il fiume...incontra il gusto!",presenti anche sindaco e assessori:una ventina di espositori hanno presentato al numeroso pubblico le eccel x.com