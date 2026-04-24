Cielo barocco sopra Forlì

Nel centro storico di Forlì alla fine del Seicento, il cielo si presenta sereno, illuminando i quadroni del Cagnacci che raffigurano santi come Valeriano e Mercuriale. Durante le ore diurne, le atmosfere sono dominate da un cielo limpido, con trionfi religiosi visibili nelle opere d’arte che adornano la città. La luce naturale mette in risalto i dettagli delle scene sacre, creando un’atmosfera di pace e di contemplazione.

Forlì di fine Seicento: di giorno, il cielo è terso dei trionfi dei santi Valeriano e Mercuriale, quello che si apre luminoso nei quadroni del Cagnacci. Di notte però tutto cambia. Senza luci artificiali, la volta diventa profonda, oscura, fitta di stelle. In tale contesto si muove Paolo Bettucci.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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