Il Chronicon di Domenico da Gravina - presentazione dell' edizione critica alla Fondazione Pomarici-Santomasi
È stata presentata alla Fondazione Pomarici-Santomasi l'edizione critica del Chronicon di Domenico da Gravina, conservato alla Biblioteca di Vienna. Il manoscritto ricostruisce l’assassinio del principe Andrea d’Ungheria nel 1345, avvenuto di notte, quando cadde da un balcone. La pubblicazione offre una versione accurata del testo medievale, che narra dettagli dell’evento e delle vicende storiche legate a quel periodo.
Il Chronicon di Domenico da Gravina, il cui manoscritto è conservato alla Biblioteca di Vienna, prende spunto da uno dei “gialli” più avvincenti della storia medievale del Mezzogiorno d'Italia, ossia l'assassinio del principe Andrea d'Ungheria (1345), precipitato a notte fonda da un balcone di un. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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