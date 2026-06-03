Dopo l'esonero di Massimiliano Allegri si continua a parlare anche del mercato del Milan e dei giocatori che potrebbero lasciare i rossoneri dopo l'addio dell'allenatore livornese. Oltre alle voci su Rabiot e Napoli, un altro calciatore che viene nominato è Mike Maignan. Questo perché il portiere francese ha di recente rinnovato con il Milan, anche grazie al lavoro di Igli Tare e Massimiliano Allegri che non sono più in rossonero. Normale quindi che si parli anche del possibile addio del francese, che in passato è stato accostato anche al Chelsea. Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset, il Chelsea è alla ricerca di un nuovo portiere e ha ricevuto un no dalla Roma per Svilar. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Il Chelsea spaventa il Milan: tentazione improvvisa per Maignan. I dettagli

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