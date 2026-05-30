Maignan rompe il silenzio dopo il disastro Milan | il messaggio d’addio nascosto che spaventa i tifosi

Da pianetamilan.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la sconfitta del Milan in Champions League, il portiere ha pubblicato un messaggio sui social con parole ambigue e tono di addio. Nessuna dichiarazione ufficiale, ma il testo ha suscitato preoccupazioni tra i tifosi. La comunicazione è arrivata poche ore dopo la mancata qualificazione alla fase a eliminazione diretta della competizione. Nessuna conferma su eventuali decisioni future da parte del giocatore.

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Il traumatico epilogo della stagione del Milan, culminato con la sconfitta interna per 1-2 contro il Cagliari e la conseguente esclusione dalla prossima Champions League, ha innescato un vero e proprio terremoto in società. All'azzeramento totale dei quadri dirigenziali operato da Gerry Cardinale — che ha sollevato dai rispettivi incarichi Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada, Igli Tare e il tecnico Massimiliano Allegri — è seguito un pesante e diffuso silenzio da parte del gruppo squadra sui canali ufficiali. Se nei giorni scorsi le uniche parziali reazioni erano state quelle isolate di Strahinja Pavlovic, Rafael Leão e Santiago Giménez, nelle ultime ore è arrivato il messaggio più atteso e pesante: quello del leader dello spogliatoio e capitano rossonero, Mike Maignan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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