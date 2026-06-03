Il Centro della Musica | al Ridotto Gavazzeni arrivano Le mezze stagioni

Da bergamonews.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Ridotto Gavazzeni si terrà il terzo concerto della quinta edizione de Il Centro della Musica, organizzata dalla Fondazione Teatro Donizetti in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Bergamo. Il concerto vedrà sul palco il gruppo musicale “Le mezze stagioni”, che propone un repertorio che unisce elementi di musica classica e jazz. La serata si inserisce nel programma della rassegna, dedicata a vari generi musicali.

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Sta all’incrocio tra classica e jazz il terzo appuntamento con la quinta edizione de  Il Centro della Musica, rassegna promossa dalla Fondazione Teatro Donizetti in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Bergamo. Sabato 6 giugno (ore 17.00) è infatti in programma nel Ridotto “Gavazzeni” del Teatro Donizetti un concerto dal titolo  Le mezze stagioni, nel quale brani dalle celebri  Quattro Stagioni  di Antonio Vivaldi saranno accostate a standard del jazz, in un singolare, affascinante mix di suoni e colori. Ne sarà protagonista l’ OFI Jazz Acoustic String, una delle numerose emanazioni dell’Orchestra Filarmonica Italiana, da tempo partner della Fondazione Teatro Donizetti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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