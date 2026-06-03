Il caso Italo Belga Schifani e Savarino rispondono a La Vardera | Nessuna pressione politica o ingerenza

Notizia in breve

Il presidente della Regione Siciliana e l’assessore regionale al Territorio e Ambiente hanno risposto alle affermazioni di un giornalista che aveva diffuso un audio sui social. Schifani e Savarino hanno definito le ricostruzioni “fantasiose” e hanno negato qualsiasi pressione politica o ingerenza nel caso oggetto delle discussioni. La replica è arrivata dopo che il giornalista aveva pubblicato il materiale audio.