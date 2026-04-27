Mondello e il contenzioso della Italo-Belga Schifani | Ci costituiremo tempestivamente in giudizio

A Mondello si parla di una disputa legale tra una compagnia italiana e una società belga. La Regione ha annunciato che si costituirà in giudizio il prima possibile, presentando le proprie ragioni. Successivamente, si atterrà alle decisioni che arriveranno dall’autorità giudiziaria. La questione riguarda un contenzioso tra le parti coinvolte, che si svolge in ambito legale. La Regione ha deciso di agire con prontezza, senza indicare tempi precisi per il procedimento.

«La Regione si costituirà tempestivamente in giudizio facendo valere le proprie ragioni, attendendo gli esiti del contenzioso ai quali si adeguerà. Se il 14 maggio il Cga dovesse confermare la sospensiva, la società Italo-Belga potrà montare le attrezzature e la stagione estiva sarà come gli altri anni. Fermo restando che comunque, dopo l'estate, ci sarà la sentenza di merito di primo grado del Tar sulla revoca della concessione». Lo ha detto all’ANSA il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, dopo la decisione del Cga di accogliere il ricorso della immobiliare Italo-belga. Il provvedimento ha ribaltato la sentenza del Tar...🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Mondello e il contenzioso della Italo-Belga, Schifani: «Ci costituiremo tempestivamente in giudizio» Notizie correlate Mondello, sospesa la revoca della concessione: il Cga dà ragione alla Italo-BelgaABBONATI A DAYITALIANEWS Ribaltata la sentenza del Tar Sicilia Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Cga) ha accolto il... Mondello, revoca della concessione alla Italo Belga: terminata udienza al Tar, decisione in giornataÈ terminata l'udienza del Tar di Palermo in cui è stato esaminato il ricorso della società Italo-belga contro il decreto di decadenza della... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Mondello e il contenzioso della Italo-Belga, Schifani: Ci costituiremo tempestivamente in giudizio; Il contenzioso sulla spiaggia di Mondello va avanti; Stop alla revoca, Italo Belga rimane (almeno per ora) a Mondello; Mondello, il Cga ribalta il Tar: stop alla revoca della concessione all’Italo-Belga. Mondello e il contenzioso della Italo-Belga, Schifani: «Ci costituiremo tempestivamente in giudizio»«La Regione si costituirà tempestivamente in giudizio facendo valere le proprie ragioni, attendendo gli esiti del contenzioso ai quali si adeguerà. Se il 14 ... gazzettadelsud.it Il contenzioso sulla spiaggia di Mondello va avantiLa società che l’aveva gestita per 116 anni si sta opponendo alla revoca della concessione imposta dalla Sicilia per presunte infiltrazioni mafiose ... ilpost.it CASO SPIAGGIA MONDELLO E ITALO-BELGA | Schifani: "Ci costituiremo in giudizio" | Gli sviluppi leggi --> https://www.teleone.it/2026/04/26/spiaggia-mondello-e-italo-belga-schifani-su-contensioso-ci-costituiremo-in-giudizio/ - facebook.com facebook Dopo la decisione del Cga di accogliere il ricorso della immobiliare Italo-belga su Mindello, il presidente Schifani annuncia l'immediata costituzione in giudizio x.com