Il caso Mondello e l' attacco di La Vardera a Schifani | Voleva salvare l' Italo Belga fra 7 giorni pubblico un audio clamoroso
Un nuovo sviluppo riguarda il caso di Mondello, con l'ex giornalista che ha affermato di possedere prove inoppugnabili per dimostrare che il presidente della regione non avrebbe voluto revocare la concessione della spiaggia alla società Italo Belga. Ha anche annunciato che, entro una settimana, renderà pubblica un audio che ritiene sia di grande rilevanza. La vicenda ha suscitato attenzione e si sta approfondendo l'analisi delle affermazioni e delle possibili implicazioni legali.
Annuncia “prove inoppugnabili” per dimostrare che “il presidente della Regione, Renato Schifani, non volesse togliere la concessione della spiaggia di Mondello alla Italo Belga”. Dice di avere “un audio clamoroso” in grado di poter documentare “interessi inequivocabili” del governatore, al quale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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