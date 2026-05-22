Il caso Mondello e l' attacco di La Vardera a Schifani | Voleva salvare l' Italo Belga fra 7 giorni pubblico un audio clamoroso

Un nuovo sviluppo riguarda il caso di Mondello, con l'ex giornalista che ha affermato di possedere prove inoppugnabili per dimostrare che il presidente della regione non avrebbe voluto revocare la concessione della spiaggia alla società Italo Belga. Ha anche annunciato che, entro una settimana, renderà pubblica un audio che ritiene sia di grande rilevanza. La vicenda ha suscitato attenzione e si sta approfondendo l'analisi delle affermazioni e delle possibili implicazioni legali.

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