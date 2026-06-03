Il caso di Southampton Starmer | seri dubbi su operato polizia
Nel Regno Unito, l’adolescente è morto dopo essere stato fermato dalla polizia, che aveva intervenuto a seguito di un accoltellamento da parte di un 23enne. La morte ha suscitato forti critiche, con il leader dell’opposizione che ha espresso seri dubbi sull’operato delle forze dell’ordine. La vicenda ha acceso un dibattito pubblico e richiesto indagini ufficiali. La polizia ha confermato di aver agito in conformità con le procedure, mentre le autorità competenti stanno valutando le circostanze.
Nel Regno Unito è bufera per la morte dell’adolescente bloccato dagli agenti dopo che era stato accoltellato da un 23enne indiano. Servizio di Raffaella Frullone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Il caso di Southampton. Starmer: seri dubbi su operato polizia
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