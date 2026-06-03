Il caso di Southampton Starmer | seri dubbi su operato polizia

Notizia in breve

Nel Regno Unito, l’adolescente è morto dopo essere stato fermato dalla polizia, che aveva intervenuto a seguito di un accoltellamento da parte di un 23enne. La morte ha suscitato forti critiche, con il leader dell’opposizione che ha espresso seri dubbi sull’operato delle forze dell’ordine. La vicenda ha acceso un dibattito pubblico e richiesto indagini ufficiali. La polizia ha confermato di aver agito in conformità con le procedure, mentre le autorità competenti stanno valutando le circostanze.