Il primo ministro britannico ha dichiarato di essere “assolutamente furioso” per non essere stato informato che la nomina di un ex ministro a incarichi diplomatici non aveva passato i controlli di sicurezza prima della sua ufficializzazione. La vicenda riguarda la scelta di un politico di alto livello come ambasciatore a Washington, senza che fosse comunicato preventivamente al leader del governo. La questione ha suscitato reazioni nel mondo politico e mediatico.

Il primo ministro britannico, Keir Starmer, si è detto “assolutamente furioso” per non essere stato informato del fatto che la sua scelta di Peter Mandelson per l’incarico di ambasciatore del Regno Unito a Washington non avesse superato i controlli di sicurezza prima della nomina. Starmer afferma di essere stato tenuto all’oscuro, definendo la cosa “sbalorditiva” e “imperdonabile”. Starmer sta resistendo alle richieste di dimettersi in relazione alla decisione di nominare Peter Mandelson. Starmer ha aggiunto che lunedì parlerà della questione al Parlamento, promettendo che esporrà “tutti i fatti rilevanti in piena trasparenza”.Starmer ha...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Epstein, Starmer ‘furioso’: “Io non informato su Mandelson”

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