Un poliziotto in pensione ha avviato una causa contro il suo ex avvocato, affermando di aver rischiato di perdere tutto, tra cui la casa e i beni. La disputa è nata da una controversia legale passata e ora si sta svolgendo un procedimento giudiziario per chiarire le responsabilità e le conseguenze di quella vicenda. Non sono stati forniti dettagli sulle richieste o sui risultati attesi.

Dopo una controversia con il suo ex legale, sembrava destinato a perdere tutto: la casa, i suoi beni, i suoi averi. Una situazione disperata che si è trasformata in una delicata vicenda giudiziaria che ha visto protagonista Stefano Befiore, polizotto fermano in pensione. Il caso riguardava una pretesa creditoria azionata dal suo ex avvocato in via esecutiva e fondata su un decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace di Fermo nel 2025. Belfiore, assistito dall’avvocato Luciana Tosoni, ha proposto opposizione all’esecuzione mobiliare e immobiliare, contestando il diritto del creditore di procedere e sostenendo che il credito fosse già stato soddisfatto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il caso di Belfiore. Poliziotto in pensione contro l’ex avvocato: "Potevo perdere tutto"

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