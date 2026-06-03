Il caso di Belfiore Poliziotto in pensione contro l’ex avvocato | Potevo perdere tutto

Da ilrestodelcarlino.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un poliziotto in pensione ha avviato una causa contro il suo ex avvocato, affermando di aver rischiato di perdere tutto, tra cui la casa e i beni. La disputa è nata da una controversia legale passata e ora si sta svolgendo un procedimento giudiziario per chiarire le responsabilità e le conseguenze di quella vicenda. Non sono stati forniti dettagli sulle richieste o sui risultati attesi.

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Dopo una controversia con il suo ex legale, sembrava destinato a perdere tutto: la casa, i suoi beni, i suoi averi. Una situazione disperata che si è trasformata in una delicata vicenda giudiziaria che ha visto protagonista Stefano Befiore, polizotto fermano in pensione. Il caso riguardava una pretesa creditoria azionata dal suo ex avvocato in via esecutiva e fondata su un decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace di Fermo nel 2025. Belfiore, assistito dall’avvocato Luciana Tosoni, ha proposto opposizione all’esecuzione mobiliare e immobiliare, contestando il diritto del creditore di procedere e sostenendo che il credito fosse già stato soddisfatto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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