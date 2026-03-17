Pensione | dal 2027 cambieranno i requisiti Vecchiaia da 67 anni e un mese Tutto su pensione anticipata e pensione contributiva Dati INPS

A partire dal 2027, i requisiti per la pensione subiranno modifiche, con l’età minima che salirà a 67 anni e un mese. L’Inps ha pubblicato una circolare ufficiale che indica come applicare i nuovi parametri, in particolare per quanto riguarda la pensione anticipata e quella contributiva. Le indicazioni si riferiscono alle procedure operative e ai criteri aggiornati in base alla legge di Bilancio 2026.

Dal 2027 cambieranno i requisiti per accedere alla pensione. L’Inps, con la circolare n. 28 del 16 marzo 2026, ha fornito le istruzioni operative per applicare l’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita previsto dalla legge di Bilancio 2026 (legge n. 1992025) e dal decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e del Ministero del Lavoro del 19 dicembre 2025. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Come andare in pensione nel 2026 e cosa cambia nei requisiti per vecchiaia e anticipata: guida alle novitàDal 2026 andare in pensione prima dei 67 anni diventa più difficile: Quota 103 e Opzione Donna spariscono, mentre la pensione di vecchiaia e l'Ape... In pensione a 67 anni e un mese nel 2027, con le nuove regole migliaia di esodatiDal 2027 servirà un mese in più per andare in pensione, mentre dal 2028 l’aumento complessivo salirà a tre mesi. Riforma Pensioni 2026: Stop & Cambiamenti Tutto ciò che devi sapere! Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pensione dal 2027 cambieranno i... Argomenti discussi: Tassazione agevolata Pensioni: riduzione al 4% imposta netta, ecco a chi spetta. Pensioni, ecco chi resta escluso dall'aumento dell'età di uscita da lavoroDal 2027 l’età pensionabile salirà ancora e saranno in pochi a sfuggire all’adeguamento legato alla speranza di vita. La platea dei lavoratori esclusi ... ilmattino.it Pensioni, ecco a che età si andrà dal 2027: la tabella ufficiale dei requisiti InpsPensioni. L'Inps, di concerto con il ministero del Lavoro, rende ufficiali le età di uscita dal lavoro con gli incrementi ... msn.com