Il caso del liceo scientifico a Macerata | Studenti a lezione in un cantiere

Notizia in breve

Alcuni studenti del liceo scientifico di Macerata stanno frequentando le lezioni in un edificio che si trova in condizioni di cantiere. La situazione è stata segnalata a causa di lavori ancora in corso, ma non sono state adottate misure temporanee adeguate. La scuola non ha ancora comunicato se e quando verranno spostate in strutture alternative o se saranno adottati interventi per garantire la sicurezza durante le lezioni. La questione non è ancora stata affrontata pubblicamente dall’amministrazione scolastica.