Il caso del liceo scientifico a Macerata | Studenti a lezione in un cantiere
Alcuni studenti del liceo scientifico di Macerata stanno frequentando le lezioni in un edificio che si trova in condizioni di cantiere. La situazione è stata segnalata a causa di lavori ancora in corso, ma non sono state adottate misure temporanee adeguate. La scuola non ha ancora comunicato se e quando verranno spostate in strutture alternative o se saranno adottati interventi per garantire la sicurezza durante le lezioni. La questione non è ancora stata affrontata pubblicamente dall’amministrazione scolastica.
Macerata, 3 giugno 2026 – “La questione del liceo scientifico sta passando sottotraccia per via della campagna elettorale in corso, ma va trovata una soluzione. Non si può tenere una scuola su tre sedi, perdipiù quando in una ci sarà un cantiere ”. Narciso Ricotta, candidato del Partito democratico e consigliere comunale uscente, in una nota rimarca che al Galilei, il liceo scientifico di Macerata, “per eseguire i lavori di riqualificazione della sede di via Manzoni gli studenti di quel sito, con altri che hanno già la sede a Palazzo degli Studi, a settembre verranno allocati in parte in via Sibillini, all’ex Mestica, ed in parte, dieci classi, ai Salesiani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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