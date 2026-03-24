BAGNO A RIPOLI – Cento passi, come quelli di Peppino Impastato. Un cammino quotidiano, da percorrere uniti, a volte fatto di piccoli passi, ma mossi nella direzione corretta: la giustizia, la difesa delle istituzioni, il rispetto degli altri e delle regole. Da oggi (24 mazo) un nuovo Percorso della Legalità ha aperto le sue porte a Bagno a Ripoli. Una passeggiata nel verde che dal giardino pubblico di via delle Arti, nel cuore della frazione capoluogo, si snoda fino a raggiungere Largo Emanuela Loi, il piazzale dedicato all’agente della scorta del giudice Borsellino uccisa da Cosa nostra in via D’Amelio. Un luogo per ricordare le donne e gli... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Un Percorso della legalità a Bagno a Ripoli: a realizzarlo gli studenti del liceo scientifico

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