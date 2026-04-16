Dalla Resistenza a Gaza | al liceo scientifico la storia e l' attualità diventano una lezione di cittadinanza

Durante l’anno scolastico 20252026, il liceo scientifico “Fulcieri Paulucci di Calboli” ha organizzato iniziative dedicate alla storia e all’attualità, in occasione dell’80esimo anniversario della nascita della Repubblica italiana. Il Dipartimento di filosofia, storia e diritto ha avviato percorsi didattici rivolti agli studenti, con l’obiettivo di approfondire temi legati alla Resistenza e alla situazione a Gaza. Questi percorsi si sono sviluppati attraverso lezioni e discussioni in classe.

Nell’anno scolastico 20252026, in occasione dell’80esimo anniversario della nascita della Repubblica italiana, il Dipartimento di filosofia, storia e diritto del liceo scientifico “Fulcieri Paulucci di Calboli” ha promosso una serie di percorsi didattici e approfondimenti rivolti agli studenti.🔗 Leggi su Forlitoday.it Da Gaza all’Istituto Barbarigo di Padova. Nella passione c’è la speranza Notizie correlate Leggi anche: Dalla scuola dell'infanzia al liceo Scientifico: la banda dei distributori colpisce ancora Dalla cittadinanza alla geopolitica: webinar gratuiti organizzati da Deascuola per portare l’attualità in classeCome si educa oggi alla complessità? Come si accompagnano studenti e studentesse a leggere un mondo attraversato da cambiamenti rapidi, sfide globali... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Kairos, resistenza nonviolenta in terra di Palestina; Gaza: la Resistenza potrebbe riaprire un nuovo fronte; Ricordato oggi il ruolo della classe operaia nella Resistenza; Israele pensa a una nuova operazione nella Striscia. Gaza, la resistenza femminile nei diari di quattro donne palestinesiIl 28 aprile Blackie Edizioni pubblicherà 'Se in una notte piovosa il tuo tetto fosse il cielo. Voci femminili di resistenza a Gaza', una raccolta dei diari di quattro donne palestinesi: Ala'a Obaid, ... it.blastingnews.com Ricordiamo Orfeo Mucci, a 28 anni dalla sua scomparsa Falegname di San Lorenzo, tra i militanti de *La Scintilla*, nucleo clandestino degli anni ’30. Comandante di *Bandiera Rossa*, la prima forza della resistenza a Roma. La Storia di Orfeo Mucci e di Ba - facebook.com facebook