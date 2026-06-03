Il Cares Ets celebra i 40 anni con incontri spettacoli e la prima tappa del Bluescaravan for Freedom 2026
Sabato 6 giugno 2026, il Cares Ets celebra i 40 anni con una giornata di eventi. La manifestazione prevede incontri, spettacoli e la prima tappa del “Bluescaravan for Freedom 2026”. La giornata si concentra su temi di inclusione e riflessione sociale, coinvolgendo la cittadinanza attraverso attività pubbliche e momenti musicali. Nessuna informazione aggiuntiva sui dettagli specifici degli eventi o sui partecipanti.
Sabato 6 giugno 2026 il Cares Ets festeggerà il proprio 40° anniversario con una giornata di eventi dedicati all’inclusione, alla riflessione sociale, alla musica e alla partecipazione della cittadinanza.L’iniziativa, realizzata con il patrocinio e la partecipazione finanziaria del Comune di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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“Waiting BluesCaravan For Freedom 2026” al Circolo Arci Barabini di TrastaSabato 23 maggio, il Circolo ARCI di Trasta ospiterà l’evento musicale “Waiting BluesCaravan For Freedom 2026”.
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