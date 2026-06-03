Il Cares Ets celebra i 40 anni con incontri spettacoli e la prima tappa del Bluescaravan for Freedom 2026

Notizia in breve

Sabato 6 giugno 2026, il Cares Ets celebra i 40 anni con una giornata di eventi. La manifestazione prevede incontri, spettacoli e la prima tappa del “Bluescaravan for Freedom 2026”. La giornata si concentra su temi di inclusione e riflessione sociale, coinvolgendo la cittadinanza attraverso attività pubbliche e momenti musicali. Nessuna informazione aggiuntiva sui dettagli specifici degli eventi o sui partecipanti.