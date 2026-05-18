Waiting BluesCaravan For Freedom 2026 al Circolo Arci Barabini di Trasta
Sabato 23 maggio, il Circolo ARCI di Trasta ospiterà l’evento musicale “Waiting BluesCaravan For Freedom 2026”. L’appuntamento è organizzato come anteprima del BluesCaravan For Freedom, che si terrà il 6 giugno e è stato ideato da un musicista locale. L’evento si svolge nel contesto di un locale pubblico e rappresenta un momento di avvicinamento alla manifestazione principale. La serata prevede esibizioni musicali e si inserisce in una serie di iniziative promosse in zona.
Sabato 23 maggio il Circolo ARCI Barabini di Trasta ospiterà il “Waiting BluesCaravan For Freedom 2026”, appuntamento musicale che anticipa l’inizio ufficiale del BluesCaravan For Freedom ideato da Danilo Mazzoli, previsto il prossimo 6 giugno.A partire dalle ore 21, nella sede del Circolo ARCI. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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