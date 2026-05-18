Waiting BluesCaravan For Freedom 2026 al Circolo Arci Barabini di Trasta

Sabato 23 maggio, il Circolo ARCI di Trasta ospiterà l’evento musicale “Waiting BluesCaravan For Freedom 2026”. L’appuntamento è organizzato come anteprima del BluesCaravan For Freedom, che si terrà il 6 giugno e è stato ideato da un musicista locale. L’evento si svolge nel contesto di un locale pubblico e rappresenta un momento di avvicinamento alla manifestazione principale. La serata prevede esibizioni musicali e si inserisce in una serie di iniziative promosse in zona.

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