A Sesto Fiorentino la prima edizione del Festival Sguardi Sensibili | spettacoli incontri e cinema per valorizzare le neurodivergenze

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Comprendere, accogliere e valorizzare le neurodivergenze, una delle manifestazioni più comuni della molteplicità umana. È il tema della prima edizione del Festival Sguardi Sensibili, un ricco programma di spettacoli, incontri letterari, cinema, mostre e conferenze in programma dal 2 al 24 aprile a Sesto Fiorentino. Ideato e organizzato dall’Associazione culturale Zera, il Festival si svolgerà al Centro Culturale La Lucciola e al Centro Espositivo Antonio Berti e vedrà ospiti, tra gli altri, le attrici Sara Bosi e Alessia De Rosa, l’attore e scrittore Alessandro Benvenuti e l’artista Gioele Bruni con la mostra “Non so come dirlo”. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Poco prima delle ore sull’autostrada #A11 Firenze - Pisa, è stato chiuso il tratto compreso tra Firenze Peretola e Sesto Fiorentino, in direzione Pisa, a causa di un incidente autonomo all’altezza del km 0 in direzione Pisa. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i x.com