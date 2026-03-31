A Sesto Fiorentino la prima edizione del Festival Sguardi Sensibili | spettacoli incontri e cinema per valorizzare le neurodivergenze

Da firenzetoday.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Comprendere, accogliere e valorizzare le neurodivergenze, una delle manifestazioni più comuni della molteplicità umana. È il tema della prima edizione del Festival Sguardi Sensibili, un ricco programma di spettacoli, incontri letterari, cinema, mostre e conferenze in programma dal 2 al 24 aprile a Sesto Fiorentino. Ideato e organizzato dall’Associazione culturale Zera, il Festival si svolgerà al Centro Culturale La Lucciola e al Centro Espositivo Antonio Berti e vedrà ospiti, tra gli altri, le attrici Sara Bosi e Alessia De Rosa, l’attore e scrittore Alessandro Benvenuti e l’artista Gioele Bruni con la mostra “Non so come dirlo”. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Articoli correlati

Festival di poesia: incontri, spettacoli teatrali e concerti nel programma della quinta edizioneIncontri, spettacoli teatrali, concerti tratti da poesie performance in strada e mostre.

Trofeo BigMat Palastreto, a Sesto Fiorentino si corre la nona edizioneSesto Fiorentino, 3 febbraio 2026 – Domenica 8 febbraio torna a Sesto Fiorentino una gara che affonda le proprie radici nella storia del podismo...

Una raccolta di contenuti su Sesto Fiorentino

Temi più discussi: Risultati e Informazioni Referendum popolare confermativo 2026; Lutto a Sesto Fiorentino per la scomparsa di Gianni Bellandi; Trovato il corpo mummificato di un 54enne nell'ex sanatorio Luzzi a Sesto Fiorentino; Fiori in Fiera 2026: a Sesto Fiorentino torna la mostra mercato di piante e fiori.

Affari… a Sesto un quiz per solidarietàSESTO FIORENTINO - Un gioco a quiz per solidarietà: è quanto avverrà il 10 aprile al cinema Grotta di via Gramsci. Alle 20.45 del 10 aprile si potrà ... piananotizie.it

Autismo e dislessia: a Sesto Fiorentino nasce il FESTIVAL SGUARDI SENSIBILIComprendere, accogliere e valorizzare le neurodivergenze, una delle manifestazioni più comuni della molteplicità umana. È il tema della prima edizione del Festival Sguardi Sensibili, un ricco programm ... politicamentecorretto.com

Digita per trovare news e video correlati.