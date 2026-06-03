C on Sono un grande, nuovo album uscito ad ottobre, Tiziano Ferro ha inaugurato la sua rinascita artistica e personale. Il cantante ha iniziato il suo nuovo tour STADI26 con la prima data a Lignano Sabbiadoro: un concerto unico e indimenticabile per i fan. L’inizio di una nuova era dopo due anni particolarmente difficili. Sul palco di Lignano, davanti a migliaia di spettatori, la voce si è incrinata sulle note di La fine, gli occhi si sono riempiti di lacrime e per qualche istante la musica ha lasciato spazio a qualcosa di ancora più potente: la vulnerabilità. Tiziano Ferro: 40 anni in musica. guarda le foto Tiziano Ferro in lacrime, il momento che ha commosso il pubblico. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il cantante si commuove davanti ai fan durante la prima data dello STADI26 Tour a Lignano Sabbiadoro. Non a caso, l'emozione è sulle note di "La fine"

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SANREMO 2026, SAL DA VINCI SI COMMUOVE DOPO LA STANDING OVATION

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