Il Lux Tour di Rosalía ha riportato il balletto sul palcoscenico | per la prima data la cantante si è presentata in tutù e punte

La cantante catalana Rosalía ha inaugurato il suo Lux Tour a Lione, presentandosi sul palco in tutù e punte, un debutto inaspettato per la prima data dello spettacolo. Durante lo show, ha interpretato brani dall’album omonimo, attirando l’attenzione del pubblico con una performance che ha unito musica e danza classica. La cantante ha portato sul palco un look insolito rispetto alle sue precedenti esibizioni.

Dal nome dell’album era chiaro che l’obiettivo di Rosalía non era quello di sfornare nuove canzoni pop da far ballare in estate, bensì costruire un vero e proprio viaggio intimistico, tra religione, scopertà di sé e nuove scelte stilistiche. Il Lux Tour è solo la ciliegina sulla torta per quanto riguarda questo nuovo percorso intrapreso dalla cantante catalana. Lo scorso 16 marzo è iniziato il nuovo tour mondiale che, a partire dalla Francia, toccherà l’intero continente europeo, spostandosi poi verso gli Stati Uniti, fino ad arrivare in America Latina. Lione ha ospitato la prima tappa del Lux Tour e i 16.000 spettatori della LDLC Arena non hanno potuto far a meno che rimanere estasiati dallo spettacolo organizzato dall’artista. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il Lux Tour di Rosalía ha riportato il balletto sul palcoscenico: per la prima data la cantante si è presentata in tutù e punte Articoli correlati Giulia Stabile nel corpo di ballo del LUX Tour di Rosalia: un sogno tatuato sulla pelleGiulia Stabile, ballerina e vincitrice di Amici 20, potrebbe essere nel corpo di ballo del nuovo tour di Rosalia: LVX Tour 2026, che arriverà a... Leggi anche: Il cantante 22enne ha preso una decisione importante, che lo ha riportato tra i banchi di scuola. Ecco i motivi (e perché aveva lasciato gli studi) ROSALÍA por PALESTINA | La cantante aparece por sorpresa en el concierto solidario en el Sant Jordi Contenuti e approfondimenti su Lux Tour di Temi più discussi: Novità Cybex: la linea Platinum evolve con Fold Lux Cot; Sfogo di BigMama dopo il rientro da Dubai: tra paura e gli hater; Decima edizione di Parma360 festival; Un nuovo modello gestionale per i satelliti. Rosalía, debutto del Lux Tour a Lione: la scaletta del concerto tra flamenco, pop ed elettronicaC’è qualcosa di sacrale e allo stesso tempo febbrile nell’aria di Lione. Le luci si abbassano, il pubblico trattiene il respiro, e quando le porte si aprono – come in un rito iniziatico – prende forma ... tg.la7.it Ieri sera la prima data del tour di Rosalía: il racconto del liveIl tour di Rosalía conquista Lione: musica, luce e performance totale. Tra palco e rave, uno spettacolo potente che emoziona e sorprende. Nel corpo di ballo Giulia Stabile ... 105.net È iniziato il “Lux Tour” di Rosalía: uno show travolgente con Giulia Stabile nel corpo di ballo #Rosalía #LuxTour x.com QUELLO DI ROSALÍA A MILANO NON SARÀ UN SEMPLICE CONCERTO Cronache dalla prima data del "Lux tour", partito ieri sera da Lione: lo show è un rito visionario. Scaletta e video. Leggi tutto https://www.rockol.it/news-757692/rosalia-concerto-milan - facebook.com facebook