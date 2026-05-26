Tiziano Ferro prove in famiglia | il cantante sul palco con i figli prima dello STADI26 Tour

Tiziano Ferro si prepara a tornare negli stadi e lo fa con le persone più importanti al suo fianco. Nelle ultime prove per lo STADI26 Tour, il cantante è stato visto sul palco insieme ai figli, alternando lavoro e momenti di vita quotidiana. Le immagini condivise dal suo staff mostrano un Ferro rilassato, che passa dal microfono ai giochi con i bambini senza cambiare registro. Una normalità che per l’artista è diventata una priorità negli ultimi anni. “Quando finisco di cantare torno a casa e lì comincia la parte più vera del mio lavoro”, ha raccontato più volte. Per lui la paternità ha cambiato il modo di guardare al palco e alla musica. Il tour è l’occasione per riportare dal vivo le canzoni che hanno segnato il suo percorso, ma è a casa che misura davvero il tempo che passa. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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TIZIANO FERRO era il CORISTA dei SOTTOTONO

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Tiziano Ferro che fa le prove con i figli sotto al palco che gli danno la mano x.com

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