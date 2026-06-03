Il candidato presidenziale del Real Madrid ha dichiarato di voler che il Barcellona sparisca. La frase è stata rilasciata in un'intervista e ha suscitato reazioni nel mondo del calcio. La polemica si è accesa rapidamente, con commenti di vari esponenti e tifosi. Non ci sono state ulteriori precisazioni o chiarimenti da parte del candidato. La vicenda rimane al centro dell’attenzione, senza sviluppi ufficiali al momento.

2026-06-03 11:43:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il candidato alla presidenza del Real Madrid, Enrique Riquelme, afferma che gli piacerebbe vedere il Barcellona in Segunda Division e che non avrebbe problemi con la scomparsa del club catalano. Riquelme si schiererà contro Florentino Perez alle elezioni di domenica ed è stato onnipresente alla radio e alla TV spagnola questa settimana mentre costruisce le sue ragioni per assumere la carica di vertice al Santiago Bernabeu. Ha già annunciato che insedierà l’ex attaccante del club Raul come direttore sportivo e afferma di avere una serie di grandi giocatori schierati in caso di vittoria. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il candidato presidenziale del Real Madrid Riquelme prende di mira il Barcellona: “Vorrei che sparissero”

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Enrique Riquelme, candidato a las elecciones presidenciales del Real Madrid

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