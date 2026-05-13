Rafael Nadal respinge le voci che lo collegano a un potenziale candidato presidenziale del Real Madrid

Rafael Nadal ha smentito le voci che lo collegavano a un possibile ruolo nella politica del club calcistico. Le indiscrezioni volevano che il tennista, recentemente ritirato, fosse interessato a sostenere un candidato in vista delle elezioni presidenziali del club. Nadal ha dichiarato di non essere coinvolto in questioni legate alla gestione del club e di non avere intenzioni di partecipare alla scena politica del team.

2026-05-13 16:46:00 Il web non parla d’altro: La stella del tennis recentemente ritirata Rafael Nadal ha respinto le notizie secondo cui sarebbe stato ansioso di aiutare Enrique Riquelme a spodestare Florentino Perez dalla presidenza del Real Madrid. Perez è sotto un’enorme pressione al Santiago Bernabeu con il club diretto verso un’altra stagione senza trofei tra voci di discordia nello spogliatoio e acrimonia nel consiglio di amministrazione. Ieri Perez ha fatto ben poco per sedare il clamore intorno a Madrid, presentandosi a una conferenza stampa organizzata frettolosamente in cui ha accusato i rivali del Barcellona di corruzione, ha criticato i media riuniti e ha indetto elezioni presidenziali per sradicare le “persone cattive” che stavano minando il suo lavoro.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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