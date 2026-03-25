A Venezia si registra un aumento dei casi di infezioni resistenti agli antibiotici, sollevando preoccupazioni tra le autorità sanitarie. La lotta contro i batteri che non rispondono ai trattamenti tradizionali si intreccia con la gestione della sepsi, mentre vengono esplorate nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale e i batteriofagi per affrontare le sfide infettive.

Dalla battaglia ai batteri resistenti agli antibiotici alla gestione della sepsi, fino alle nuove frontiere rappresentate da intelligenza artificiale e batteriofagi. A Venezia dal 26 al 28 marzo va in scena la terza edizione di Top5 in Infectious diseases, congresso che riunisce alcuni dei massimi esperti di malattie infettive. L’obiettivo è contribuire ad accelerare il passaggio dall’ innovazione scientifica alla pratica clinica quotidiana, per ridurre la mortalità, contenere la diffusione delle resistenze antimicrobiche e ottimizzare gli esiti nei pazienti critici. Le infezioni resistenti, nosocomiali ed emergenti continuano a rappresentare una minaccia globale per i sistemi sanitari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cresce la resistenza agli antibiotici: l’allarme da Venezia e le sfide infettive

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