Il calvario di Milik | Ho toccato il fondo durante gli allenamenti andavo in bagno a piangere

L’attaccante ha riferito di aver toccato il fondo durante gli allenamenti, quando andava in bagno a piangere. Ha parlato senza filtri delle difficoltà legate ai numerosi infortuni che lo hanno colpito nel corso della carriera. Ha descritto un momento di grande sofferenza, evidenziando come i problemi fisici abbiano influito sul suo stato emotivo. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo a dettagli specifici o alle conseguenze di questi episodi.

Milik racconta senza filtri le difficoltà che ha dovuto affrontare con i numerosi infortuni: "L'ultimo periodo mi ha logorato, andavo in palestra e scoppiavo a piangere". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Milik a cuore aperto sul calvario per gli infortuni: “Avevo toccato il fondo, piangevo in palestra”L’attaccante ha raccontato di aver vissuto momenti difficili a causa di numerosi infortuni, arrivando a toccare il fondo e piangere in palestra.

Milik: «Ho toccato il fondo, mi allenavo e scoppiavo a piangere… Ora mi dispiace che la stagione sia finita. Mai visto uno come Pogba»L'attaccante ha dichiarato di aver toccato il fondo, ricordando momenti di allenamento in cui piangeva.

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