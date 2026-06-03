Il calvario di Milik | Ho toccato il fondo durante gli allenamenti andavo in bagno a piangere

Da fanpage.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’attaccante ha riferito di aver toccato il fondo durante gli allenamenti, quando andava in bagno a piangere. Ha parlato senza filtri delle difficoltà legate ai numerosi infortuni che lo hanno colpito nel corso della carriera. Ha descritto un momento di grande sofferenza, evidenziando come i problemi fisici abbiano influito sul suo stato emotivo. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo a dettagli specifici o alle conseguenze di questi episodi.

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Milik racconta senza filtri le difficoltà che ha dovuto affrontare con i numerosi infortuni: "L'ultimo periodo mi ha logorato, andavo in palestra e scoppiavo a piangere". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Milik: «Ho toccato il fondo, mi allenavo e scoppiavo a piangere… Ora mi dispiace che la stagione sia finita. Mai visto uno come Pogba»L'attaccante ha dichiarato di aver toccato il fondo, ricordando momenti di allenamento in cui piangeva.

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