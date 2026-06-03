il brand bresciano di accessori per moto givi rivoluziona il mercato con un baule espandibile

Il marchio di accessori per moto ha presentato una nuova valigia espandibile chiamata Xspace. La società, con sede in provincia di Brescia, conta 47 anni di attività e ha lanciato oltre 1.300 prodotti nel settore. La Xspace si distingue per la possibilità di estendersi, offrendo maggiore capacità di carico. La novità è stata annunciata il 3 giugno 2026. La produzione e la distribuzione sono gestite a livello nazionale e internazionale.

Flero (Brescia), 3 giugno 2026 – Quarantasette anni di storia, più di 1.300 accessori sul mercato, a cui si aggiunge ora la nuova valigia espandibile Xspace. Dal 1979, Givi non smette di investire in ricerca, diventando il brand di accessori moto italiano con più brevetti all’attivo, presente in oltre 100 Paesi. Il marchio è l’acronimo di Giuseppe Visenzi, l’imprenditore che fondò l’azienda nel 1978, ma prima ancora il pilota che ha vissuto undici stagioni nel Motomondiale, preparando personalmente le sue moto nell’officina sotto casa. Ingegneria e design. Oggi, nel reparto Ricerca & Sviluppo, operano una cinquantina di esperti, in collaborazione con i giovani della facoltà di Ingegneria meccanica all’università di Brescia e Milano e con scuole di design e moda come LABA (Libera Accademia Belle Arti). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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