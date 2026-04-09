IA e Brand Identity | Stability AI rivoluziona il marketing visivo

Un’azienda specializzata in intelligenza artificiale ha lanciato un nuovo sistema chiamato Brand Studio, pensato per aiutare i team creativi a produrre contenuti visivi che seguano l’identità di un marchio. Il software fa parte di un ecosistema più ampio e mira a migliorare il processo di creazione visiva attraverso strumenti automatizzati e integrati. La novità si rivolge soprattutto ai professionisti del marketing e della comunicazione visiva.

Stability AI introduce Brand Studio, un nuovo ecosistema software progettato per permettere ai team creativi di generare contenuti visivi che rispettino rigorosamente l’identità di un marchio. L’operazione segna un cambio di rotta strategico per l’azienda, che decide di spostare il proprio baricentro verso lo sviluppo di prodotti a scopo commerciale. Il fulcro tecnologico di questa novità è Brand Central, uno spazio operativo dove le aziende possono addestrare modelli di immagine specifici per il proprio brand e definire dei template per le campagne pubblicitarie. Questo strumento permette di superare l’estemporaneità dell’intelligenza artificiale generativa a favore di una coerenza visiva costante. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - IA e Brand Identity: Stability AI rivoluziona il marketing visivo AI e startup: come l’IA rivoluziona il business a BresciaIl 30 marzo 2026, alle ore 19:00, il Teatro Der Mast di Brescia ospiterà un incontro cruciale sul futuro delle imprese tecnologiche. Leggi anche: Agsm Aim diventa Magis, debutto della nuova Brand Identity a Key 2026 Argomenti più discussi: Touchpoint Days Identity 2026, al centro la sfida tra brand e prodotto; Valica, D'Andrea: 2025 anno di profonda evoluzione, presto nuova brand identity; Brand identity, gaming e chatbot per reinventare il turismo culturale in Basilicata; Giovanni Manzoli e Stefano Gesa alla guida di Ufficio Super, la nuova agenzia creativa dedicata a brand, contenuti e design. Brand identity, content strategy, copywriting, direzione creativa. Lo facciamo per i clienti ogni giorno. Ogni tanto lo facciamo anche per noi. [email protected] 351 674 8855 . . . Agenzia di comunicazione a Bari Web Agency Bari Social Media Marketing Ba - facebook.com facebook