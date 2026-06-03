Il Bo ritrova i colori di Pendini | torna a splendere La città del pensiero

L’affresco “La città del pensiero”, realizzato nel 1952 da Fulvio Pendini, torna visibile nel Palazzo del Bo. Dopo un periodo di restauro, l’opera si presenta di nuovo con colori vivaci, permettendo a studenti, docenti e visitatori di ammirarla nuovamente. L’affresco rappresenta una scena urbana con dettagli che richiamano la città di Padova, ed è collocato nella parte superiore di una delle sale principali.

D'ora in poi centinaia di studenti, docenti e visitatori di Palazzo del Bo potranno alzare lo sguardo e ammirare nuovamente in tutta la sua vivacità “La città del pensiero”, l’affresco realizzato nel 1952 dal pittore padovano Fulvio Pendini. I lavori di restauro dell’opera sono stati presentati. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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