Duomo di Viterbo il pavimento torna a splendere | il racconto di chi sta ridando luce ai colori | VIDEO e FOTO

Il restauro del pavimento cosmatesco della cattedrale di San Lorenzo a Viterbo è in corso, con lavori che avanzano rapidamente per riportare alla luce i colori originali. La fase di intervento mira a conservare e valorizzare un elemento storico di grande valore artistico, che rappresenta un esempio significativo dell’arte medievale locale. Sono stati condivisi video e fotografie che mostrano i progressi del progetto e lo stato attuale dell’opera.

Il restauro del pavimento cosmatesco della cattedrale di San Lorenzo procede a ritmo serrato per ridare luce a un tesoro prezioso di Viterbo. Dopo i lavori di consolidamento e restauro della loggia papale, a febbraio sono partiti i lavori ai marmi attraverso le mani delle restauratrici Erica.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Un caleidoscopio di colori, musica e coriandoli per il Carnevale a Viterbo | FOTO e VIDEOUn caleidoscopio di colori, musica, coriandoli, sorrisi e allegria a Viterbo per il Carnevale 2026. Viterbo: rinate le Fortezze, il tesoro rinascimentale torna a splendereUn intervento di rigenerazione urbana e archeologica sta restituendo dignità alla Chiesa delle Fortezze a Viterbo, un monumento rinascimentale che ha... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Duomo di Viterbo, il pavimento torna a splendere: il racconto di chi sta ridando luce ai colori | VIDEO e FOTO; Il punto sui restauri di Santa Maria delle Fortezze a Viterbo; Civita Castellana set cinematografico: al Duomo le riprese su Papa Giovanni Paolo II; La Madonna di Trapani unisce la Sicilia e la Tuscia. Duomo di Tarquinia gremito per l’inaugurazione del festival Iubilemus Deo TarquiniaIl Duomo di Tarquinia gremito ha accolto il 7 febbraio il concerto inaugurale della seconda edizione del festival Iubilemus Deo, confermando sin dal primo appuntamento la calorosa risposta del ... ilmessaggero.it Iubilemus Deo nel segno dei giovani talenti, a Tarquinia il 14 febbraio Giulio Lucciola all’organo del Duomo di TarquiniaDopo il grande successo dell’apertura del festival Iubilemus Deo, che ha visto il Duomo di Tarquinia gremito per il concerto dedicato a San Francesco d’Assisi nell’ottavo centenario della sua morte, ... ilmessaggero.it Messa del Crisma, al duomo di Viterbo tutti i sacerdoti e sua Eminenza Frezza #settimanasanta #lafune #ilgiornaledeiviterbesi facebook