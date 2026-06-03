Il blitz della Roma su Rafa Obrador | gli osservatori a Torino e il piano di Gasperini per la fascia sinistra
La Roma ha inviato osservatori a Torino per seguire Rafa Obrador, obiettivo di mercato per rinforzare la fascia sinistra. Nel frattempo, il tecnico ha predisposto un piano specifico per migliorare le prestazioni in quella zona del campo. La società sta valutando i dettagli dell’operazione, che potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane. Obrador è attualmente sotto osservazione come possibile rinforzo per la squadra. Non ci sono ancora conferme ufficiali sull’accordo tra le parti.
La Roma ha messo nel mirino Rafa Obrador per rivoluzionare la corsia mancina in vista della prossima stagione. Gli emissari della società dei Friedkin si sono mossi concretamente nelle ultime settimane, venendo avvistati sulle tribune degli stadi italiani durante le sfide Udinese-Torino e Torino-Sassuolo. L’obiettivo della dirigenza capitolina è regalare al tecnico Gian Piero Gasperini un profilo giovane ma già pronto per i suoi complessi meccanismi tattici, capaci di esaltare la spinta dei laterali puri. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, il rendimento del classe 2004 nel girone di ritorno all’ombra della Mole è stato una delle poche note liete dell’annata granata. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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