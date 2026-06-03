Il blitz della Roma su Rafa Obrador | gli osservatori a Torino e il piano di Gasperini per la fascia sinistra

Notizia in breve

La Roma ha inviato osservatori a Torino per seguire Rafa Obrador, obiettivo di mercato per rinforzare la fascia sinistra. Nel frattempo, il tecnico ha predisposto un piano specifico per migliorare le prestazioni in quella zona del campo. La società sta valutando i dettagli dell’operazione, che potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane. Obrador è attualmente sotto osservazione come possibile rinforzo per la squadra. Non ci sono ancora conferme ufficiali sull’accordo tra le parti.