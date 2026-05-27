Il Torino rischia di perdere Obrador | il riscatto è un rebus e la Roma piomba sul gioiello della fascia sinistra

Il Torino potrebbe perdere Rafael Obrador, il cui riscatto resta ancora un’incognita. La Roma si sarebbe interessata al giocatore, considerato un talento sulla fascia sinistra. La società granata sta valutando le strategie di mercato per la prossima stagione, con particolare attenzione a definire il futuro del giovane. La trattativa per il riscatto di Obrador non è ancora conclusa, e l’interesse della Roma potrebbe complicare la situazione del calciatore.

Il Torino deve delineare le prime strategie di calciomercato all’indomani della conclusione del campionato, con la priorità assoluta di definire il futuro di Rafael Obrador ed evitare inserimenti delle concorrenti in vista della prossima stagione sportiva. Il giovane esterno sinistro, di proprietà del Benfica, è arrivato in Piemonte dopo un periodo di inattività in Portogallo e si è imposto come un elemento insostituibile nello scacchiere tattico granata. La dirigenza intende fare chiarezza sulla propria posizione per non perdere il controllo del calciatore, ma la trattativa per il suo trasferimento definitivo presenta ostacoli economici complessi, accentuati dal forte interesse manifestato dalla Roma, pronta ad approfittare di un eventuale mancato accordo tra i piemontesi e i lusitani. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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