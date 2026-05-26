La Roma guarda al futuro sulla fascia sinistra | fari puntati sul giovane talento Rafael Obrador

Da sololaroma.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Roma sta valutando l'acquisto di Rafael Obrador, giovane esterno spagnolo, per rinforzare la fascia sinistra. Il club lo ha inserito nella lista dei possibili acquisti per la prossima stagione. Obrador potrebbe essere il vice Wesley sulla corsia mancina. Il calciatore ha già attirato l'interesse del team e viene considerato un profilo adatto alle esigenze del club. La trattativa non è ancora ufficiale, ma il nome del giovane è tra quelli monitorati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Roma ha inserito l’esterno spagnolo Rafael Obrador nella lista dei possibili rinforzi per la prossima stagione calcistica, individuando nel giovane calciatore il profilo ideale per ricoprire il ruolo di vice Wesley sulla corsia mancina. Come rivelato in un’indiscrezione di mercato pubblicata dal quotidiano Il Messaggero, la dirigenza capitolina sta studiando con attenzione le manovre per puntellare il reparto difensivo e ha messo gli occhi sul terzino sinistro classe 2004, di proprietà del Benfica ma che ha trascorso l’ultima annata sportiva in prestito con la maglia del Torino. L’eventuale affondo della società giallorossa per il promettente difensore iberico è tuttavia subordinato alle imminenti decisioni strategiche del club granata. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Roma, operazione riscatto al Dall’Ara: fari puntati sulla difesaDopo l’eliminazione dall’Europa League, con cinque gol subiti nelle due partite, la Roma si presenta al Dall’Ara per una partita di campionato.

Roma, fari puntati su Victor Valdepenas: sfida a Milan e Arsenal per il talento del RealLa squadra romana sta seguendo con attenzione un giovane talento proveniente dal settore giovanile di una grande squadra spagnola, con l’obiettivo di...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web