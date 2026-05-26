La Roma guarda al futuro sulla fascia sinistra | fari puntati sul giovane talento Rafael Obrador

Notizia in breve

La Roma sta valutando l'acquisto di Rafael Obrador, giovane esterno spagnolo, per rinforzare la fascia sinistra. Il club lo ha inserito nella lista dei possibili acquisti per la prossima stagione. Obrador potrebbe essere il vice Wesley sulla corsia mancina. Il calciatore ha già attirato l'interesse del team e viene considerato un profilo adatto alle esigenze del club. La trattativa non è ancora ufficiale, ma il nome del giovane è tra quelli monitorati.