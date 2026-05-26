La Roma guarda al futuro sulla fascia sinistra | fari puntati sul giovane talento Rafael Obrador
La Roma sta valutando l'acquisto di Rafael Obrador, giovane esterno spagnolo, per rinforzare la fascia sinistra. Il club lo ha inserito nella lista dei possibili acquisti per la prossima stagione. Obrador potrebbe essere il vice Wesley sulla corsia mancina. Il calciatore ha già attirato l'interesse del team e viene considerato un profilo adatto alle esigenze del club. La trattativa non è ancora ufficiale, ma il nome del giovane è tra quelli monitorati.
La Roma ha inserito l’esterno spagnolo Rafael Obrador nella lista dei possibili rinforzi per la prossima stagione calcistica, individuando nel giovane calciatore il profilo ideale per ricoprire il ruolo di vice Wesley sulla corsia mancina. Come rivelato in un’indiscrezione di mercato pubblicata dal quotidiano Il Messaggero, la dirigenza capitolina sta studiando con attenzione le manovre per puntellare il reparto difensivo e ha messo gli occhi sul terzino sinistro classe 2004, di proprietà del Benfica ma che ha trascorso l’ultima annata sportiva in prestito con la maglia del Torino. L’eventuale affondo della società giallorossa per il promettente difensore iberico è tuttavia subordinato alle imminenti decisioni strategiche del club granata. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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