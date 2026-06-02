Bimbo si sente male su volo per Marrakesh salvato da coppia di infermieri | Ma a bordo dotazioni incomplete

Durante un volo da Bergamo a Marrakesh, un bambino di 13 mesi si è sentito male, smettendo di respirare. Due infermieri, marito e moglie, che si trovavano a bordo, hanno praticato la ventilazione bocca a bocca e sono intervenuti immediatamente. A causa di dotazioni di emergenza incomplete a bordo, hanno dovuto agire senza strumenti specifici. Il bambino è stato salvato e successivamente assistito all'arrivo.

La storia di Riccardo Marchetto e Ilaria Valentini, marito e moglie entrambi infermieri di Vicenza, che hanno salvato la vita a un bimbo di 13 mesi che si era sentito male durante un volo Bergamo-Marrakesh: "Non respirava, poi abbiamo fatto la ventilazione bocca a bocca". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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