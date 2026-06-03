Nel quartiere di Canneti si svolge una festa medievale intitolata “Il Bianco e l’Azzurro”. L’evento comprende spettacoli, musica, costumi storici e sapori della cucina medievale e valdorciana. È presente anche un trabucco di dimensioni reali, restaurato, e gruppi storici gemellati. Sono coinvolti tamburini, arcieri e sbandieratori, che animano la manifestazione con esibizioni e rievocazioni storiche.

Spettacolo, cultura, costume, musica, sapori della cucina medievale e cucina tipica valdorciana, un trabucco di dimensioni reali completamente restaurato, gruppi storici gemellati, tamburini, arcieri e sbandieratori. Sono questi gli ingredienti della 23esima edizione de ’ Il Bianco e l’Azzurro ’, la festa medievale del Quartiere di Canneti, in programma a San Quirico d’Orcia – piazzetta Porta Nuova e centro storico - dal 5 al 7 giugno. Il via venerdì 5 nella chiesa di San Francesco, con la messa in suffragio dei cannetini defunti. Apertura con la Lettura del proclama del capitano del Quartiere di Canneti. In serata grande ritmo con la musica da guerra medievale dei Futhark. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Il Bianco e l’Azzurro’, festa medievale nel Quartiere di Canneti

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Canneti a NTI: Il Bianco e l'Azzurro festa medievale, Marzocco, Trabucco, Papa Leone, Barbarossa

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